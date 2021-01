Die Aufmerksamkeit von Kund:innen zu erlangen, ist heutzutage schon schwierig genug, doch wie behält man diese dauerhaft? Das Whitepaper von Mailify gibt die Antwort: Cross-Channel-Marketing ist der ideale Weg, um Kundenbindung langfristig zu garantieren. [Anzeige]

Was ist besser als Kund:innen zu einem Kauf zu bringen? Sie langfristig an sich zu binden! Doch wie kann man als Unternehmen in der Masse der Werbebotschaften herausstechen? Neben Personalisierung und Individualisierung ist eine Ansprache über mehrere Kanäle hinweg die optimale Strategie, um Kund:innen langfristig zu begeistern und an sich zu binden. Mit einer Cross-Channel-Kommunikationsstrategie sorgst du dafür, dass deine Zielgruppe deine Werbebotschaft über verschiedene Kanäle erhält. im Whitepaper „Cross-Channel-Kommunikation: 10 Tipps wie Sie durch Cross-Channel Ihre Kunden dauerhaft binden“ erklärt Mailify, wie das funktioniert.

Das Whitepaper gibt einen Überblick über Cross-Channel Marketing. Bei der Cross-Channel-Strategie werden Kund:innendaten zentralisiert gesammelt und genutzt, um erfolgreichen Content für die verschiedenen Kanäle zu erstellen. Im Speziellen geht das Whitepaper auf zwei Kanäle ein, die auch deinen Marketing-Mix bereichern sollten: E-Mail und SMS Marketing. Mit einer optimalen Bespielung dieser beiden Kanäle, die im Whitepaper beleuchtet wird, kann erfolgreiche Kund:innenbindung ganz einfach gelingen.

Vorteile von Cross-Channel Marketing

Die Vorteile von Cross-Channel Marketing liegen in der heutigen digitalisierten Welt ganz klar auf der Hand:

Schaffung von Synergien Individuelle Werbebotschaften Höhere Konversionsrate Positives Markenerlebnis Höhere Kundenloyalität Mehr Umsatz

Die Vorteile von Cross-Channel Marketing liegen in der heutigen digitalisierten Welt ganz klar auf der Hand: Schaffung von Synergien, individuelle Werbebotschaften, höhere Konversionsrate, positives Markenerlebnis, höhere Kundenloyalität und mehr Umsatz.

