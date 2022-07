Der Work Automation Index 2022 ist zum zweiten Jahr in Folge erschienen. Der Bericht liefert wichtige Erkenntnisse zum Status quo der Prozessautomatisierung, die du dir nicht entgehen lassen solltest. [Anzeige]

Die Kund:innen von heute sind vorwiegend online unterwegs – und ihre Erwartungen bleiben hoch. Unternehmen sind gefordert, einen hohen Grad an Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Produktivität zu liefern. In dieser sich schnell verändernden Arbeits- und Digitalwelt ist Automatisierung wichtiger denn je. Das ist keine Neuigkeit – doch wer im Unternehmen diese tatsächlich anstößt, ist überraschend. Ein Hinweis: Weder die IT noch die Ingenieur:innen spielen hierbei die entscheidende Rolle.

Im Whitepaper von Workato erfährst du alles, was du zum Stand der Automatisierung in Unternehmen 2022 wissen musst. Der Download ist für dich völlig kostenfrei.

Direkt zum kostenfreien Whitepaper

Nicht nur die IT sollte Teil der Transformation sein

Wer sich bei der Umsetzung digitaler Prozesse lediglich auf technische Expert:innen verlässt, verpasst die Chance, die Zahl der realisierbaren Projekte von einigen wenigen im Jahr deutlich anzuheben. Denn die digitale Transformation liegt nicht nur in den Händen der IT – alle Mitarbeiter:innen können Teil davon sein. Hierbei spielen Low-Code/No-Code-Plattformen eine wichtige Rolle. Mithilfe dieser können Angestellte ganz ohne spezielle Programmierkenntnisse oder besondere technische Fähigkeiten digitale Prozesse selbst planen und neue Lösungen erstellen. Die IT und das Unternehmen setzen hierbei die Rahmenbedingungen. Im Whitepaper wird auf die folgenden Fragen eingegangen:

Welche Abteilungen sind am ehesten in der Lage, Prozesse selbst zu automatisieren?

Welche Rolle spielen Low-Code/No-Code-Plattformen hierbei?

Welche Industrien sind beim Thema NCLC Spitzenreiter:innen?

Du möchtest fundierte Antworten auf diese Fragen und wichtige Expert:innen-Insights zum Status quo der Prozessautomatisierung? Dann lade dir jetzt das kostenfreie Whitepaper herunter.

Jetzt kostenfrei downloaden!