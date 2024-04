Verbessere dein E-Mail Marketing und entdecke, wie du mit den richtigen Testings und Techniken deine Kund:innen von dir überzeugen kannst. [Anzeige]

In einer Zeit, in welcher die Überflutung von E-Mails an der Tagesordnung ist, wird die Optimierung der E-Mail-Kommunikation immer wichtiger. Die ELAINE technologies GmbH, ein Unternehmen, welches eine Marketing-Automatisierungsplattform anbietet, hat in einer aktuellen Studie die Bedeutung von Testing-Methoden im E-Mail Marketing unter deutschen Marketing-Expert:innen untersucht. Das Whitepaper „Relevanz von Testing im E-Mail Marketing“ enthüllt dabei aufschlussreiche Insights.

Die Notwendigkeit des Testings

Obwohl viele das Potential von E-Mail Marketing anerkennen, bleibt die systematische Nutzung von Testing-Verfahren ein oft unterschätztes Feld. Unternehmen müssen auswählen, nach welcher Methodik getestet werden soll und welche Elemente getestet werden sollen. Von der Betreffzeile bis zum Design – jedes Detail zählt.

Relevanz von Testing im E-Mail Marketing, © ELAINE technologies GmbH

Die Studie von Elaine liefert unter anderem spannende Erkenntnisse zu:

Der Häufigkeit der Nutzung von Testing im E-Mail Marketing

Den verschiedenen verwendeten Methoden, wie zum Beispiel A/B-, Split Run- oder multivariaten Tests

Den Elementen der E-Mail-Marketing-Kommunikation, die die Unternehmen testen und optimieren

Das Whitepaper bietet dir nicht nur einen Überblick über die aktuelle Nutzung von Testing im E-Mail Marketing, sondern gibt auch praktische Tipps, wie du deine Kampagnen durch gezielte Tests verbessern kannst.

