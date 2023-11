Hole alles aus dem Black Friday und der Cyber Week heraus – jetzt und in den kommenden Jahren. Der kostenlose Leitfaden von DooFinder liefert dir Tipps für höhere Umsätze, zeigt konkrete Beispiele und thematisiert Commerce-Trends, auf die du eingehen solltest. [Anzeige]

Jedes Jahr sorgen der Black Friday und Cyber Monday für Rabattwettbewerbe im E-Commerce – und die Konsument:innen freuen sich auf Schnäppchen. Davon profitieren die Händler:innen und Advertiser können mit gezielten Kampagnen das Fundament für ein spürbares Umsatzplus legen. Dabei gilt es inzwischen jedoch, sich nicht allein auf zwei Aktionstage, sondern auf die Cyber Week, ja den ganzen Cyber Month zu fokussieren.

Um im Wettbewerb herauszustechen, müssen Marken und Werbetreibende innovativ vorgehen und ihrer Audience auf verschiedenen Ebenen gute Angebote machen – von der UX bei den Zahlungsmethoden über erstaunliche Tiefpreise bis hin zu cleveren personalisierten Ansprachen. Wie das gelingen und das künftige Business positiv beeinflussen kann, erfährst du im Whitepaper von DooFinder. Dieses kannst du dir kostenfrei herunterladen.

Ein Tag, der die Weltwirtschaft beschäftigt: Profitiere auch du vom Black Friday und darüber hinaus

In den 1950er Jahren erreichte der Black Friday als Verkaufsaktionstag die USA, heute steht er weltweit im Kalender der Shopper, Händler:innen und Advertiser. Um den Erwartungen der User gerecht zu werden, die oft eine große Kaufbereitschaft zeigen, wenn es Sparmöglichkeiten in der Feiertagssaison gibt, müssen Marken und Werbetreibende strategisch und im Bestfall datenbasiert vorgehen. Kampagnen und Rabattaktionen funktionieren am besten, wenn sie sich auf konkrete Analysen stützen.

Im ausführlichen Whitepaper von DooFinder findest du nicht nur Daten und Strategieansätze für aktuelle und künftige Cyber Week-Aktionen, sondern auch Praxisbeispiele und Insights zum globalen Cyber Week-Umsatz, zu relevanten Suchanfragen und Verbraucher:innentrends.

Die bekannten und populären Angebotszeiträume stellen eine große Gelegenheit für E-Commerce-Unternehmen dar, um ihre Verkäufe zu steigern. In dieser Zeit steigt die Nachfrage rapide, und die Kund:innen suchen intensiv nach den besten Deals. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung der Websites, einschließlich der Optimierung von User-Freundlichkeit und Belastbarkeit, entscheidend. Eine fortschrittliche Suchmaske ist ebenfalls unerlässlich, um eine schnelle und genaue Produktsuche zu ermöglichen.

Das Paper von DooFinder dient als Inspiration und Leitfaden, um dein Geschäft auf solche bedeutenden Ereignisse vorzubereiten. Vertraue darauf, und du wirst erfolgreich sein! Erfahre im Detail, wie du dein Business im Rahmen dieser Tage und darüber hinaus optimierst, wie du deinen Kund:innen eine unvergessliche Experience verschaffst und damit nachhaltig Bindung schaffst und den Umsatz steigerst. Lade dir das Whitepaper „Erfolg in der Cyber Week“ direkt herunter.

