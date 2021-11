Am 16.11. erklären die Expert:innen von Bynder im Webinar, wie du der steigenden Nachfrage nach kreativen Inhalten und einer personalisierter Experience gerecht wirst. Dazu werden Best Practices von global bekannten Brands herangezogen. [Anzeige]

Eine Digital Experience wird erst dann als sehr positiv wahrgenommen, wenn potentielle Kund:innen mit Brands über diverse Touchpoints in Kontakt treten können. Und zwar zu jeder Zeit und auf sowohl einfache als auch attraktive Art und Weise. Dafür bedarf es jedoch nicht nur immer wieder neuer digitaler Assets. Auch eine möglichst personalisierte UX wird erwartet. Wie kannst du diesen Ansprüchen gerecht werden und dich dabei sogar von deiner Konkurrenz im hart umkämpften Digitalraum abheben?

Diese Frage behandelt das Webinar „Tipps zur Optimierung der DX: Wie können Unternehmen die personalisierte Digital Experience skalieren?“ von Bynder. Am 16.11. liefern dir die Expert:innen des Unternehmens ab 10 Uhr aufschlussreiche Best Practices von Brands, die erfolgreich die DAM-Technologie nutzen, um die Ausgaben für die Content-Kreation zu reduzieren sowie die Produktivität ihrer Marketing- und Kreativteams zu optimieren. Melde dich direkt kostenlos an und sichere dir dein Ticket zum Event und die Aufzeichnung.

Direkt zur Anmeldung

Mit diesen Tipps machst du deine Digital Experience zum Kund:innenmagneten

Schon über 1,4 Millionen Marketer nutzen Bynder täglich, um ihre Marketing-Materialien zu erstellen, zu verwalten und zu verteilen. Denn das Unternehmen liefert eine umfangreiche und zu 100 Prozent cloud-basierte Lösung für das Digital Asset Management. Deshalb können die Expert:innen Sophie Hammel, Regional Marketing Manager DACH, und Paul Geske, Marketing DACH, auf eine Vielzahl von Best Practices und Möglichkeiten zurückgreifen, wenn sie am 16.11. die besten Hands-on-Tipps für alle Teilnehmer:innen bereitstellen.

Im knapp einstündigen Webinar erläutern sie unter anderem den Einsatz der DAM-Technologie, um

konsistente, markenkonforme digitale Erlebnisse über alle digitalen Kanäle hinweg zu gewährleisten

Ausgaben für die Erstellung neuer Inhalte und die Markteinführungszeit neuer Produkte zu reduzieren

die steigende Nachfrage nach Inhalten mit Automatisierung zu bewältigen

Integrationen mit anderen Marketing-Technologien wie Marketing-Automatisierungs-Tools, PIM, CMS und CDNs zu ermöglichen

Zeit für Fragen ist dabei ebenso vorgesehen. Und wenn du an diesem Datum keine Zeit hast, kannst du dich auch einfach für die Aufzeichnung registrieren. Melde dich also direkt an und mache damit den ersten Schritt zu einer user-nahen und langfristig erfolgreichen DX.

Jetzt kostenlos zum Webinar und für die Aufzeichnung anmelden!