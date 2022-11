Du kennst die Omnibus-Richtlinie noch nicht? Dann wird es höchste Zeit, denn die für den E-Commerce relevante Regelung ist schon im Mai 2022 in der EU in Kraft getreten. Im On-Demand Webinar von Bazaarvoice kannst du verstehen, worum es dabei geht und wie du deinen Content und deine Angebote für Kund:innen jetzt optimieren kannst. [Anzeige]

Die Bereitstellung authentischer Website-Inhalte bei Markenhersteller:innen und Einzelhändler:innen ist seit dem Start der sogenannten Ombinus-Richtlinie neuen Voraussetzungen unterworfen. Die Regelung, die in allen EU-Mitgliedsstaaten in Kraft getreten ist, bringt weitreichende Implikationen mit sich, die es in der E-Commerce-Branche zu verstehen und für sich zu nutzen gilt. Zusammen mit der internationalen Kanzlei Dentons hat sich Bazaarvoice diesem brandaktuellen Thema bei einem Live-Webinar am 27. September gewidmet, welches jetzt auch zum Abruf bereit steht. Erfahre darin mehr über die Richtlinie und ihre Auswirkungen. Du kannst es dir hier direkt und kostenfrei sichern!

3 Kernthemen des Webinars: Darum geht es bei der Omnibus-Richtlinie

Beim Webinar von Bazaarvoice und Dentons wurden die Auswirkungen der neuen RIchtlinen ebenso thematisiert wie Optimierungsstrategien, auf die Händler:innen und Co. fortan zurückgreifen können. Auch für die Werbung, etwa mit Influencern, und für Rabattaktionen gibt es Änderungsbedarf, der Unternehmen bewusst sein sollte.

Die Omnibus-Richtlinie verstärkt Verbraucher:innenrechte und gilt in der EU, © Bazaarvoice

Im Zentrum des Webinars standen diese Aspekte:

Informationen zur Omnibus-Richtlinie und ihren Auswirkungen auf deine Produktseiten

Anreizgesteuerten Kund:innenbewertungen im Vergleich zu „normalen“ Bewertungen

Optimierung deiner Onpage-Konversionsraten – mit Blick auf die Omnibus-Richtlinie und darüber hinaus

