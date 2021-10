Der TikTok-Klon Shorts wurde im September 2020 gelauncht – und zwar in Indien. Das hatte zu dieser Zeit auch einen guten Grund. Denn nachdem TikTok sich in der Region einen User-Stamm von 200 Millionen aktiven Nutzer:innen aufgebaut hatte, wurde die App von der indischen Regierung gesperrt. YouTube und Instagram mit Reels wollten diese Lücke füllen und konnten seitdem tatsächlich einen enormen User-Zuwachs verzeichnen.

This week in India we’re launching an early beta of YouTube Shorts, a new way to discover, watch and create short, vertical videos on the YouTube app. Even if you don't live in India, you can still upload your short videos today. Learn more → https://t.co/6VySxIwMB9 pic.twitter.com/M0jXHoJkki

In den USA und Europa ist das Kurzvideoformat von YouTube noch nicht so lange verfügbar. Denn Googles Videoplattform launchte Shorts erst im Mai in Nordamerika. Der weltweite Roll-out begann sogar erst im Juli 2021. Um auch hierzulande und in den USA das neue Video-Feature zu pushen, verkündete YouTube erst kürzlich, dass es einen Shorts Fund geben wird. Das heißt, dass erfolgreiche Creator mit monatlichen Zahlungen zwischen zwischen 100 und 10.000 US-Dollar rechnen können.

YouTube möchte populäre Creator aber nicht nur mit mehr Geld in das Kurzvideoformat locken. Auch neue Features wie beispielsweise die Green-Screen-Funktion sollen den Nutzer:innen mehr Möglichkeiten geben, sich kreativ auszuleben. Todd Sherman, Product Lead für YouTube Shorts, schreibt:

As we continue to build YouTube Shorts, we’re focused on three key areas: building a creation experience that empowers anyone to create and find an audience; refining our viewer experience to make sure we’re helping people find Shorts that they’ll love and discover new creators; and determining more ways we can reward creators for the Shorts they make that delight the YouTube community.