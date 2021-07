Der Suchmaschinenkonzern gibt einen ersten Einblick in die neue Data Privacy Section des Google Play Stores. Hier können User künftig sehen, welche Daten Apps sammeln.

Google kündigt an, dass es bald einen eigenen Datenschutzbereich im Play Store geben wird, der es Usern ermöglicht detaillierte Informationen dazu zu bekommen, welche Informationen die jeweilige Anwendung von den Usern sammelt. Weiter gibt der Suchmaschinenkonzern einen Einblick in das Layout der Sicherheitssektion. Hierbei handelt es sich allerdings nur um ein vorübergehendes Design.

Im Mai gab Google bereits bekannt, dass App-Entwickler:innen ihre Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen bis zum April 2021 für den Play Store ausarbeiten und diese bei der Registrierung angeben müssen. Google plant, den neuen Datenschutzbereich erst im Laufe des Jahres 2022 auszurollen.

Sicherheitsbereich wird im Google Play Store künftig über den Ratings und Reviews angezeigt

Obwohl die neue Sektion erst im kommenden Jahr für alle Nutzer:innen implementiert werden soll, zeigte Google erste Screenshots des Designs. Das Feature soll künftig in der App über den Bewertungen und Reviews angezeigt werden. So will Google den Fokus im Play Store vermehrt auf den Schutz der User-Daten legen.

© Google

Google folgt damit dem Beispiel von Konkurrent Apple. Denn auch der Tech-Riese legt mit der App Tracking Transparency einen größeren Schwerpunkt auf den Datenschutz im eigenen App Store. Ob Googles neue Datenschutzbestimmungen auch einen derartig großen Backlash wie Apples Update nach sich ziehen wird, bleibt abzuwarten.