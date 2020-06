Auf der Gaming-Streaming-Plattform von Microsoft gibt es Neuigkeiten. Mixer wurde eingestellt, der neue Partner ist Facebook Gaming. Trotz Streaming-Stars wie Tyler „Ninja“ Blevins und Michael „shroud“ Grzesiek ist Microsofts Mixer an zu geringen Zuschauerzahlen gescheitert. Ab sofort sollen alle Zuschauer an Facebook Gaming weitergeleitet werden. All jene, die auf Mixer für das Monetarisierungsprogramm freigeschaltet sind, werden dies auch bei Facebook Gaming sein.

It became clear that the time needed to grow our own live-streaming community to scale was out of measure with the vision and experiences that Microsoft and Xbox want to deliver for gamers now, so we’ve decided to close the operations side of Mixer and help the community transition to a new platform. To better serve our community’s needs, we’re teaming up with Facebook to enable the Mixer community to transition to Facebook Gaming,