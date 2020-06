Jetzt doch? Zoom kündigt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle User an

Das Videocall-Software-Unternehmen verkündete, dass nun doch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle Zoom User ausgerollt werden soll – auch für nicht zahlende Nutzende. Kommenden Monat wird dies zunächst in einer Beta-Version getestet, soll dann aber möglichst bald für alle verfügbar sein. In einem Update auf der Website des Unternehmens heißt es:

We are […] pleased to share that we have identified a path forward that balances the legitimate right of all users to privacy and the safety of users on our platform. This will enable us to offer E2EE (End-to-End Encryption, Anmerkung der Red.) as an advanced add-on feature for all of our users around the globe – free and paid […].