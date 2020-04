Verbote, Klagen und Beschwerden: Ist Zoom der Coronakrise gewachsen?

Durch die Coronapandemie erlebte Zoom in den vergangenen Wochen ein enormes User-Wachstum. In Zeiten von Social Distancing und Home Office greifen immer mehr Menschen auf die Videochat App zurück. Zoom erfuhr dadurch vermehrt Aufmerksamkeit. Dies führte auch dazu, dass erhebliche Sicherheitslücken bekannt wurden. So hatte die App beispielsweise Schlagzeilen damit gemacht, dass heimlich Daten an Facebook weitergegeben wurden. Auch dass Zoom-Gespräche nicht im herkömmlichen Sinne Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind, sorgte für Aufsehen. Letzeres führte nun sogar dazu, dass ein Investor Zoom wegen erheblicher Sicherheitsmängel verklagte. Konkreter handelt es sich dabei um Michael Drieu, der eine Sammelklage gegen das Unternehmen einreichte. In diesem wird Zoom beschuldigt, gravierende Sicherheitsmängel verschleiert zu haben.

Zooms lascher Sicherheits- und Privatsphäreschutz führte bereits dazu, dass große Unternehmen ihren Mitarbeitern verboten haben, den Service auf den Arbeitsgeräten zu nutzen. Neben Elon Musks Unternehmen SpaceX verbannte jetzt auch Google die Videochat App von den unternehmenseigenen Devices. Google sendete eine E-Mail an alle Mitarbeiter, dass Zoom ab dieser Woche nicht mehr auf den Arbeitslaptops funktionieren würde. Ob der Suchmaschinenkonzern hier wirklich nur um die Sicherheit der eigenen Daten besorgt ist, bleibt fraglich. Schließlich ist Zoom ein Konkurrenzangebot zu Googles eigener Meet App. Jose Castaneda, ein Sprecher des Tech-Riesen, sagte gegenüber dem Online-Portal Buzzfeed zu dem Verbot:

We have long had a policy of not allowing employees to use unapproved apps for work that are outside of our corporate network. […] Recently, our security team informed employees using Zoom Desktop Client that it will no longer run on corporate computers as it does not meet our security standards for apps used by our employees. Employees who have been using Zoom to stay in touch with family and friends can continue to do so through a web browser or via mobile.