Zoom: 5.0 Update soll die Meetings sicherer machen

Das Videochat Tool Zoom hat während der Coronakrise einen starken Nutzerzulauf erfahren. Denn viele Menschen greifen auf die Videotelefonie zurück, um mit ihren Freunden und Verwandten in Kontakt zu bleiben. Im Laufe der vergangenen Wochen wurden allerdings immer wieder erhbliche Sicherheitsmängel der App beklagt. So reichte Zoom bis vor Kurzem die Daten von Usern heimlich an Facebook weiter oder warb fälschlicherweise damit, dass die Gespräche Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind. Um diese Sicherheitslücken zu schließen, versprach der Konzern einen 90-tägigen Feature Freeze. In einem Blogpost schrieb Zoom CEO Eric Yuan:

Over the next 90 days, we are committed to dedicating the resources needed to better identify, address, and fix issues proactively. We are also committed to being transparent throughout this process. We want to do what it takes to maintain your trust.