YouTube TV verabschiedet sich von In-App-Abos, die über Apple bezahlt werden

Googles YouTube geht das Risiko ein, einige User langfristig zu verlieren. Denn für In-App-Abonnements gilt nach dem 13. März 2020, dass die Zahlungsmethoden von Apple ausgesetzt werden. User, die darauf zurückgreifen, müssten sich also neu registrieren. Dieses Risiko besteht im Kontext des Bestrebens von YouTube, Apple nicht weiter an den Einnahmen für YouTube TV teilhaben zu lassen.

Die News-Plattform MacRumors berichtet von E-Mails, die von YouTube an User gesendet wurden, welche sich bei YouTube TV über Apples App Store registriert haben. Demnach werde YouTube ab dem 13. März 2020 keine In-App-Zahlungen über Apple mehr akzeptieren. Die Mail erklärt:

You’re currently subscribed to YouTube TV through Apple in-app purchases, so we’re writing to let you know that, starting March 13, 2020, YouTube TV will no longer accept payment through Apple in-app purchases. YouTube TV members will still be able to watch YouTube TV content on Apple devices. You’ll be billed for one final month of service and then your in-app purchase subscription will be canceled automatically on your billing date after March, 13, 2020.