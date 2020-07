Neue Insights im YouTube Studio: Welche anderen Videos guckt meine Zielgruppe?

Video Content Creation ist deutlich mehr als nur die Aufnahme und der Schnitt eines Videos. Selbst wenn das Video als Endprodukt schon fertig ist, fehlen noch Headline, Texte, Thumbnail und so weiter. Das YouTube Studio hilft den Creatorn auf der Plattform dabei, ihre Videos optimal online zu stellen, in dem es Insights über die Performance von vorherigen Videos und die Audience liefert. Diese Insights erweitert YouTube nun in einem Update. Ab heute wird Creatorn mehr Kontext zu ihrer Zielgruppe gegeben.

Mit der Ergänzung bietet YouTube Creatorn eine Liste von Videos, die ihre Zuschauer geguckt haben, die aber nicht von ihnen selbst erstellt wurden. YouTube erklärt:

This gives you a great opportunity to get to know your audience better. It also allows you to dig into what other video topics and formats might suit your channel. Think about this in terms of the titles, the thumbnail styles and collaboration opportunities that you might want to explore.