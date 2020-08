YouTube-Rekord gebrochen: K-Pop-Gruppe BTS schießt mit „Dynamite“ durch die Decke

Screenshot "Dynamite" - BTS © Big Hit Entertainment

Die Boyband BTS hat mit ihrem neuen Musikvideo einen Rekord auf der Videoplattform YouTube gebrochen. Das Video von Dynamite landete auf Platz 1 der All-Time Top 24 Hour Music Debuts Records. Innerhalb von 24 Stunden wurde Dynamite auf YouTube 101,1 Millionen Mal angeguckt. Die Videopremiere am 21. August verfolgten dabei mehr als drei Millionen Fans gleichzeitig.

Screenshot YouTube

Den bisherigen Rekordhalter, die K-Pop-Girlgroup Blackpink, haben die sieben Musiker damit deutlich überholt. Schon einmal konnten BTS sich mit dem Song Boy With Luv, der in Zusammenarbeit mit Halsey entstand, auf Platz 1 der erfolgreichsten Videopremieren setzen. Kurz danach, im April 2019, mussten sie den ersten Platz jedoch an Blackpinks How You Like That abtreten.

Überflieger K-Pop

Das neue Lied wurde erstmalig komplett auf Englisch gesungen und wendet sich damit an eine größere Zielgruppe. Denn spätestens seit dem Hype um Gangnam Style 2012 ist K-Pop auch in Europa angekommen. Besonders junge Menschen schließen sich den Fandoms um die koreanischen Bands an. Um auf die All-Time Most Viewed Charts zu kommen, müssen BTS jedoch noch einige Klicks sammeln. Dort beginnt die Top 10 mit drei Milliarden Views (OneRepublic – Counting Stars) und endet bei 6,9 Milliarden (Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee). Dynamite von BTS verzeichnet derzeit 174.292.853 Aufrufe (Stand: 24. August 2020).