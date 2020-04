YouTube launcht kostenfreie Originals mit Lele Pons, Joseph Gordon-Levitt und weiteren Stars

© YouTube

In der Coronakrise gibt es Unternehmen, die verzweifelt versuchen, ihr Offline Business irgendwie online weiterzuführen. Und dann gibt es Unternehmen wie Netflix oder YouTube, die mit ihrem Angebot wie geschaffen für diese Krise scheinen. Für sie geht es nun darum, ihre User in Coronazeiten weiterhin zu unterhalten. Aus diesem Grund launcht YouTube eine Reihe von neuen kostenlosen YouTube Originals.

Mit YouTube Originals durch Coronazeiten

Ganze elf kurze Shows sind bald auf der Video-Plattform zu finden. Mit dabei sind Stars wie Lele Pons, Joseph Gordon-Levitt oder Melinda Gates. „Some shows will help you learn, some will make you laugh“, erklärt YouTubes CEO Susan Wojcicki in einem Tweet.

Today we announced 11 free new #YouTubeOriginals to bring people together while we're spending more time #AtHome. Some shows will help you learn, some will make you laugh. There's something in this list for everyone. https://t.co/sR94zVP6UH — Susan Wojcicki (@SusanWojcicki) April 22, 2020

Es gibt eine Tanzshow, eine Show über YouTube Star Lele Pons – ähnlich wie das YouTube Original von Justin Bieber -, außerdem spielen in CelebSubonYT bekannte Persönlichkeiten wie Karlie Kloss oder Camila Mendes Vertretungslehrer und geben eine virtuelle Unterrichtsstunde. Als wirklich lehrreich geplante Inhalte bieten zum Beispiel die Show MoneyTalks oder eine Spezialfolge von BookTube, in der es um Mental Health und Self Care gehen wird, Wissen zu derzeit aktuellen Fragestellungen.

In #SecretLifeOfLele, @lelepons is finally able to share with the world what she’s struggled with her entire life: she has Tourette syndrome and OCD. Meet the real Lele in her five-part #YouTubeOriginal docu-series, streaming free weekly beginning on May 19th. pic.twitter.com/XrpnsDmt6P — YouTube at 🏠 (@YouTube) April 22, 2020

Ist die Zeit für YouTube Originals gekommen?

Noch vor einiger Zeit versuchte YouTube seinen Usern mit den Originals das Premium-Modell schmackhaft zu machen; auch eine andere Bezahlversion ausschließlich für den Zugriff auf Originals wurde getestet. Da sie nicht erfolgreich war, wurden Originals für alle zugänglich. Nur Werbeanzeigen müssen Nicht-Premium-Mitglieder über sich ergehen lassen. Noch fehlt also eine gute Monetarisierungsoption für das Modell. Um wie Netflix immer mehr auf Eigenproduktionen setzen zu können und so mehr Nutzer zu zahlenden Kunden zu machen, fehlt es noch an etwas. Vielleicht ist die Quarantänezeit nun der richtige Zeitpunkt, um User von dem Format zu überzeugen und längerfristig daran zu binden.