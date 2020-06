YouTube: Mehr Monetarisierungsoptionen im Live Stream und Insights für Creator

Mit neu ergänzten Features möchte YouTube den Creatorn auf der Plattform bessere Insights zu der Performance ihres Channels geben. Im Creator Studio wird ab sofort ein neuer Analytics-Bereich die Views, Subscriber, Watch Time und Revenue Performance anzeigen. Die neue Übersicht mutet wie ein eigener kleiner Google-Analytics-Bereich an und soll alles Wichtige auf einen Blick erkennbar machen.

A new report in YouTube studio merges two existing monthly insights about subscriber performance and revenue performance, and then adds a new analysis for views. It includes a new visualization, with a monthly bar chart showing 13 months, so that you can quickly guage monthly performance and identify potential seasonal trends,

erklärt Tom Leung, YouTubes Director of Product Management, in einem Video.

Live Streams erfreuen sich auf YouTube besonders seit der Coronapandemie großer Beliebtheit. YouTube möchte dies weiter unterstützen und führt ein „Live Alerts for Merch“ Feature ein. Durch dieses wird jeder Kauf, den User während eines Live Streams tätigen, in der Kommentarspalte extra hervorgehoben. Das gekaufte Produkt ist für die anderen Viewer direkt verlinkt, sodass ein direkter Anreiz geboten wird, sich auf die Seite durchzuklicken und selbst einen Kauf zu tätigen. Dies könnte einen interessanten Weg bedeuten, eigene Produkte in Live Streams anzuteasern und unter Fans bekannt zu machen:

Over 80,000 channels have earned money from [monetization] products over the last 28 days alone, which is an increase of 20% since March. We’ve also an increase of over 40% since January in channels who earn the majority of their revenue from Super Chat, Super Stickers, memberships and merch.