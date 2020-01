YouTube führt Profile Cards für User-Kommentare ein

Bereits vergangenen September testete YouTube ein neues Feature: die Profile Cards. Diese zeigen anderen Nutzern mit einem Klick öffentliche User-Informationen wie Name, Profilfoto, Abonnenten-Zahlen, kürzlich veröffentlichte Kommentare und abonnierte Channel an. Der ursprüngliche Gedanke dahinter: YouTuber können leichter Fans identifizieren und mit diesen in Kontakt kommen. Nun wird das Feature endgültig für Mobile integriert – zunächst nur für Android.

Um die Profile Card eines Kommentators zu sehen, müssen Nutzer nur auf das Profilbild klicken. Zusätzlich kannst du – über den auf der Profile Card integrierten Subscribe Button – den Kommentierenden gleich abonnieren. YouTube dazu:

We hope this feature helps you explore comments, build connections with others, and contribute to a more welcoming YouTube overall.