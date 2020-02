YouTube: Creator können möglicherweise bald selbst Ads in ihren Videos verkaufen

YouTube startete ein sehr limitiertes Pilotprogramm, das den meisten Creatorn genau das geben könnte, wonach sie schon länger verlangen: Mehr Kontrolle über die Ads, die während ihrer Videos gezeigt werden. Tom Leung, Director of Product Management bei YouTube, sagte in einem Video dazu:

We know a lot of people are very interested in this topic, so it’s a very small pilot now, but as we have more information, we will definitely share it out as soon as we can […] basically [we’re] allowing a creator to sell ads directly to a brand.