YouTube: Bald kostenlose Kanalmitgliedschaften für Premium Member?

Video-Plattform YouTube liefert seine Inhalte eigentlich kostenlos. Doch Premium-Mitglieder auf YouTube zahlen monatlich 11,99 Euro, kriegen dafür keine Werbung angezeigt und können sich Videos für die spätere Wiedergabe downloaden. Einige User berichteten jetzt von einem Angebot, das ihnen eine gratis Channel-Mitgliedschaft versprach. Damit würde YouTube in eine ähnliche Richtung wie Streaming-Plattform Twitch gehen.

Bisher zahlten Kanalmitglieder etwa 4,99 Euro für ihren Status als Channel Member. Als solche unterstützen sie mit ihrem Beitrag einerseits die jeweiligen Creator, als Gegenleistung erhalten sie andererseits bestimmte Emojis, Badges neben ihrem Namen und Zugang zu exklusiven Live Chats, sofern diese von dem Kanal angeboten werden. Diese Kanalmitgliedschaft war bisher losgelöst von den Premium-Vorteilen, was sich demnächst jedoch ändern könnte. Eine Meldung, die einige Premium-Mitglieder weltweit angezeigt bekommen, lockt mit dem Angebot einer kostenlosen Channel-Mitgliedschaft, die über den Beitrag für YouTube Premium abgedeckt sei, wie 9to5 Google berichtet.

Doch das neue Angebot scheint noch nicht zum Roll-out bereit zu sein. Auf einer Support-Seite von YouTube meldeten sich einige User und merkten an, dass mit dem Angebot jedoch ein Fehler vorzuliegen scheint. So schreibt Oscar2753:

S[o] when I logged in on Youtube a small window said I have a free channel membership I can join (worth $5) but when I choose one of my subscriptions it still wants me to pay.