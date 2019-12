Wix – Wie ein scheinbarer Nachteil zu mehr Engagement führen kann

© Alexander Klebe

Die Gründer der Website-Entwicklungsplattform „wix.com“ dachten sich nichts dabei, als sie über den Namen ihrer Firma entschied – Deutschland hingegen ist amüsiert. Das Wort „Wix“ hat hier zu Lande eine sehr anzügliche Bedeutung, es wird als Synonym für Selbstbefriedigung verwendet. Doch anstatt einfach den Namen der Firma zu ändern, dachte sich Eran Gefen, Vice President Creative bei wix:

Wir ändern unseren Namen nicht – also können wir damit auch Spaß haben. Wix ermöglicht es jedem, eine kraftvolle und professionelle Online-Präsenz zu erstellen. In diesem Sinne ist unser Name bei aller Doppeldeutigkeit Programm. Wir wollen den Menschen näherbringen, wie befriedigend es sein kann, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Der Name transportiert deshalb auch eine klare Botschaft: die Bedeutung des Selbermachens für die Erfüllung privater Träume.

Das Wixverhalten der Berliner

Die Werbekampagne von Gefen beinhaltet Poster, die überall in der Stadt Berlin zu sehen sind, auf denen zehn Fakten über das „Wixverhalten“ der Deutschen aufgelistet sind – je doppeldeutiger, desto besser. Dazu ist ein lustiges Video entstanden, in dem Passanten nach ihrem Wixverhalten gefragt wurden.

Wie man sieht gibt es im gesamten Video nur eine Person, die sich bereits denkt, dass es sich um die Websitebuilding-Plattform handeln könnte. Der Rest geht einfach davon aus, es sei eine äußerst private Befragung. Lustig ist es allemal. Am Ende werden die Leute auf die Poster hinter ihnen hingewiesen, woraufhin sie oft laut lachen, den Kopf schütteln oder als Zeichen der Wiedererkennung nicken. Diese Art von Engagement ist unfassbar wertvoll – es ist gerade anstößig genug, um amüsant zu sein aber noch nicht so anstößig, dass es geschmacklos wirkt.

10 Fakten zum Wixverhalten

1. Alle 74 Sekunden entdeckt jemand in Deutschland die Kraft des „Wixens“(Basis: Neuanmeldungen).

2. Die meisten Deutschen „wixen“ gern allein, trotzdem fragen im Schnitt täglich vier „Wixer“ einen Partner um Hilfe, d.h. sie kontaktieren einen Wix-Experten.

3. Der beliebteste Tag zum „Wixen“ war 2019 – gemessen am User-Engagement – der 29. Januar. Am 29. Juni wurden hingegen am wenigsten „gewixt“ (Basis: Aktiv tätige, eingeloggte Nutzer).

4. Die schnellsten Städte beim „Wixen“ sind Nürnberg, Frankfurt und Hamburg, d.h. sie lassen die wenigste Zeit von der Erstellung bis zur Veröffentlichung einer Webseite verstreichen.

5. Der beliebteste Tag zum „Wixen“ ist Dienstag (Basis: Aktiv tätige, eingeloggte Nutzer).

6. Die meisten Deutschen „wixen“ tagsüber, 33 Prozent tun’s ganz gern auch nachts (Basis: Aktiv tätige, eingeloggte Nutzer).

7. Sechs Prozent aller „Wixer“ verlassen sich ganz auf die eigenen Vorstellungen, während die anderen lieber eine Vorlage verwenden.

8. 4095 Menschen in Deutschland „wixen“ an Heiligabend, 6135 zu Silvester (Basis: Aktiv tätige, eingeloggte Nutzer).

9. 19,8 Prozent der „Wixer“ in Deutschland tun’s unterwegs, während der Rest lieber am Computer „wixt“ (Basis: Aktiv tätige, eingeloggte Nutzer).

10. Wix.com ist eine führende auf dem Cloudprinzip basierende Plattform mit über 160 Millionen Nutzern weltweit.

Was ist Wix eigentlich genau?

Wix ist eine führende Cloud-basierte Website-Entwicklungsplattform. Der Gedanke hinter dem Wix-Website-Baukasten: das Internet sollte jedem zugänglich sein, um zu entwickeln, zu kreieren und beizutragen. In Deutschland allein hat Wix bereits über zwei Millionen Nutzer. Durch kostenlose und Premium-Lösungen ermöglicht es Wix Millionen von Unternehmen, Organisationen, Künstlern und Privatpersonen, ihre Unternehmen, Marken und Workflows ins Internet zu bringen. Der Wix Editor, die künstliche Design-Intelligenz Wix ADI, ein sorgfältig kuratierter App-Marktplatz, die Business-Komplettlösung Ascend by Wix und die Coding-Plattform Corvid erlauben es Nutzern, eine vollständig integrierte und dynamische digitale Präsenz zu bauen und zu verwalten.

Falls ihr euch eine Scheibe von Wix‘ Marketing Strategie abschneiden wollt ist Vorsicht geboten – zwischen ‚amüsant‘ und ‚abgeschmackt‘ liegt ein sehr schmaler Grad.