Whitepaper: 19 Testideen für bessere Conversions

Du möchtest mehr Conversions auf deiner Website? Dein Umsatz ist nicht so hoch, wie du ihn gerne hättest? Oft weiß man, dass etwas verändert werden muss, aber es fehlen die Ideen, was und wie. Hier bietet das Whitepaper von AB Tasty die Lösung. Denn oft kommen die besten Ideen aus dem direkten Umfeld. Im Whitepaper „Die lange Liste der Testideen zur Website Optimierung“ hat AB Tasty Learnings aus eigenen Cases mit Kunden zusammengefasst. In der Liste findet jeder Anregungen und Vorschläge, um das meiste aus der eigenen Website herauszuholen.

Mehr Conversions und mehr Umsätze für deine Website

AB Tasty, ein Softwareentwickler, der sich der Customer Experience Optimization verschrieben hat, veröffentlicht mit diesem Whitepaper eine Liste an Testideen zur Website-Optimierung. Die Fälle entstammen verschiedenen Branchen wie Automobil, Beauty, Tourismus und Freizeit, Mode, Lebensmittel und Food-Services oder Heimdekoration.

Mit dem Download des Whitepapers erhältst du die Liste mit 19 der erfolgreichsten Optimierungstests von Websites. Darunter sind A/B-, Multipage- und Multivariate-Tests ebenso wie Personalisierungskampagnen von Peugeot, Sephora, Maisons du Monde und vielen weiteren. So fand eine Möbelhausmarke heraus, dass sich das neue Design des „Mit Paypal zahlen“-Buttons direkt auf die Zahlungsbestätigungen auswirkten. Die Klickrate konnte bei dem neuen Design um 30,2 Prozent gesteigert werden. Welches Design am erfolgreichsten war und 18 weitere spannende Tests kannst du im Whitepaper nachlesen.

