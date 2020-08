Whitepaper: Status Quo zu Technologie und Daten im Influencer Marketing

Endlich machen, statt darüber zu sprechen. Das Whitepaper von Iroin gibt dir ein umfassenden Überblick über den Stand des Influencer Marketings und konkrete Tipps an die Hand, wie du Influencer-Kampagnen gewinnbringend durchführen kannst. [Anzeige]

In den letzten Jahren entwickelte sich das Influencer Marketing dynamisch und erhielt somit einen festen Platz im Media Mix der Unternehmen. Und das aus gutem Grund: Unternehmen müssen heutzutage vor allem online überzeugen und Empfehlungen werden dabei immer wichtiger. An diesem Punkt setzen Influencer-Kampagnen an. Im Whitepaper von Iroin erfährst du, wie du eine erfolgreiche Kampagne aufsetzt und durchführst und somit deine Zielgruppe ideal erreichst.

Das Whitepaper zeigt auf, wieso Influencer Marketing heute relevant ist und auf welchen Channels Unternehmen punkten können. Um professionelles Instagram Marketing betreiben zu können, setzen viele Manager auf Technologien und Tools, die ihnen die Arbeit erleichtern. Außerdem sollten Daten nicht nur erhoben, sondern zudem erkenntnisbringend ausgewertet werden. Auch hier liefert das Whitepaper Insights und gibt Tipps.

Influencer Marketing auf professionellem Level

Das Know-how um die grundlegenden Prozesse des Influencer Marketings wird immer komplexer. Ohne spezielle Tools und Technologien gelangt man hier schnell an seine Grenzen. Wenn du das komplette Potential des Influencer-Markts ausschöpfen willst, bietet dir das Whitepaper Übersichten und Daten zu den Themen:

Mit acht Schritten zur erfolgreichen Kampagne

Top Fünf Zeitfresser im Influencer Marketing

Vorteile von Influencer Ads

