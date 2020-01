Whitepaper: So glänzt deine Marke bei jedem Social-Media-Auftritt

© Kait Loggins | Unsplash

Wer ein Unternehmen aufbaut, muss nicht nur wirtschaftlich denken, sondern auch viel Zeit und Energie in die eigene Reputation stecken. Die digitale Transformation kommt den meisten Gründern da entgegen: Noch nie war es so einfach, mit potentiellen Kunden in Kontakt zu kommen. Ein starker Auftritt in den sozialen Netzwerken ist wichtiger den je für den Erfolg. Das bietet Unternehmen auf der einen Seite große Chancen. Auf der anderen Seite birgt das Posten auch einige Risiken.

Shitstorm oder viraler Hit: Ein Post kann entscheidend sein

Marken werden heute auch auf den Social-Media-Plattformen geformt. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn: Bei der Fülle an sozialen Netzwerken verlieren Unternehmen oft den Überblick und vernachlässigen einzelne Kanäle – zu ihrem eigenen Nachteil. Eine Umfrage von Garnter ergab, dass sich die Absprungrate um 15 Prozent erhöht, wenn ein Unternehmen nicht zeitnah auf Anfragen über Social Media antwortet. 57 Prozent der Verbraucher erwarten eine Antwortzeit von 30 bis 60 Minuten und das 24 Stunden am Tag.

Ein aktives Management der sozialen Medien wird für Marken immer wichtiger © reputation.com

Social Media: Bau deine Marke gezielt auf

In dem Whitepaper von reputation.com erfährst du, wie du deine Social Media-Kanäle effektiv nutzt, um deine Marke aufzubauen. Wichtige Punkte sind dabei:

Die Risiken, wenn du deine soziale Präsenz nicht pflegen

Warum Unternehmen sich auf Management sozialer Medien konzentrieren müssen

Herausforderungen und Überlegungen für Unternehmen

Wie du die richtige Lösung zum Management sozialer Medien für dein Unternehmen auswählen

Mithilfe innovativer Tipps und Tricks kannst du die Reputation deiner Marke über die sozialen Netzwerke aufbauen und nachhaltig stärken. Lass dich von Experten inspirieren, die ihr Social-Media-Wissen auf fundierte Statistiken und Umfragen stützen.

