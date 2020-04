Whitepaper: So bist du am internationalen Markt erfolgreich

© ChannelAdvisor

Unser Leben spielt sich immer mehr in der digitalen Welt ab. Freunde treffen wir in sozialen Netzwerken, Behördengänge erledigen wir schnell am Computer und Waren kaufen wir immer häufiger über Online Shops. Kein Wunder also, dass die Welt immer näher zusammenrückt. Und wir sind durch das Internet so gut vernetzt, dass Bestellungen auch über den ganzen Globus möglich sind. Deshalb streben immer mehr Unternehmen den internationalen Markt an. Doch dabei gibt es einiges zu beachten, um nicht im Meer der Angebote unterzugehen. Wie dir und deinem Unternehmen der Start am internationalen Markt gelingt und du langfristig dort auch bestehst, zeigt dir ChannelAdvisor in dem Whitepaper: „International Verkaufen – Diese Herausforderungen warten auf den Händler“.

Von der Basis bis zum Kundenservice: So bist du am internationalen Markt erfolgreich

Mit dem Whitepaper erhältst du effektive Tipps und sicherst dir exklusives Expertenwissen. Denn hier erwarten dich die folgenden Kapitel:

Die Basis muss erledigt sein

Definition der eigenen Strategie

Sprache, Mentalität und Lokalisierung sind Barrieren

Verbraucher haben und kennen

Marktplätze machen Vorgaben

Die Ware muss zum Kunden

Preise, Währungen und Payment

Recht muss Recht bleiben

Kunden erwarten Unterstützung

Marketing in unbekannten Gefilden

Dabei erhältst du nützliche Insights, wie du dich und dein Unternehmen beispielsweise rechtlich absichern kannst, wie du die richtige Kommunikationsstrategie für den jeweiligen Markt aufbaust und wieso die Bestimmung einer Zielgruppe auch am internationalen Markt erfolgsentscheidend sein kann. Neugierig geworden? Dann lade dir jetzt kostenlos das Whitepaper von ChannelAdvisor herunter.

