Whitepaper: Personalisierung und Relevanz für die optimale Customer Experience

Manchmal mag man sich eine Glaskugel wünschen, die vorhersagt, was die Kunden sich morgen wünschen. Gerade in so unsteten Zeiten, wie wir sie jetzt erleben. Doch mit voreiligen Prognosen ist auch niemandem geholfen. Lieber sollten Rückschlüsse aus Verhaltensweisen gezogen und so Muster gebildet werden. Denn wie können Personalisierungsstrategien entwickelt werden, wenn sich das Kaufverhalten der Konsumenten ständig ändert?

Personalisierungsprinzipien, um aus dem Jetzt zur „neuen Normalität“ zu gelangen

Das Whitepaper von AB Tasty setzt an dieser Stelle an und liefert einen Überblick und Einblick in Daten über das Konsumerverhalten während der Coronapandemie. Außerdem werden erläutert:

Globale Einstellungen zu Ausgaben und Kaufgewohnheiten

Wege zur Nutzung von KI für Experimente

Tipps und Prognosen für den Umgang mit der CX nach der Pandemie

Denn Kunden werden Verhaltensweisen, die sie während der Pandemie übernommen haben, nicht so schnell wieder ablegen. Hier muss eine „neue Normalität“ geschaffen werden, die sich vor allem flexibel auf die Bedürfnisse der Konsumenten anpasst und stets optimiert wird. Nur so können wirksame und relevante Customer Experiences geschaffen werden.

Du möchtest deinen Kunden die optimale Customer Experience bieten und spannende Insights zur Customer Journey erhalten? Dann lade dir jetzt das Whitepaper herunter.

