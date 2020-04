Whitepaper: Erfolgreichen Content dank Adobe Experience Manager schneller kreieren

© Netcentric

„Power your content“ – das ist das Credo des Whitepapers von Netcentric, mit dessen Hilfe du lernst, wie du anhand von Assets des Adobe Experience Managers (AEM) datengetrieben relevante Inhalte für Kunden erstellst; und zwar so schnell, dass du effektiv jeden Touchpoint optimal bedienen kannst.

Die Content-Produktion muss 2020 smarter werden – und schneller

Content – ob Visual, Text oder Video – wird zu Marketing-Zwecken in Überfülle produziert. Dabei müssen die Creator heute immer schneller auf Ansprüche und Entwicklungen bei den Usern reagieren können. Deshalb wird für Marken und Marketer die Content Velocity, die Geschwindigkeit dieser Produktion, immer mehr zum entscheidenden Faktor, um Wettbewerbsvorteile im digitalen Marketing erringen zu können.

Datengetriebene und individualisierte Inhalte sind heute wichtiger denn je für die Customer Journey, © Netcentric

Doch bei der Vielzahl an einzelnen Content-Elementen allein einer Marke ist inzwischen kein langwieriger Elaborationsprozess mehr möglich. Machine Learning sorgt in Kombination mit Daten-Management-Systemen dafür, dass die Inhalte zielgruppenorientiert, zeitgemäß und datengetrieben erstellt werden. So erreichen sie genau den User an genau dem Punkt in der Customer Journey, wo der Kontakt erwünscht ist.

Und Kunden sind heute bei ihrer Kaufentscheidung fünf Mal stärker abhängig von kontextuellem Content als noch vor fünf Jahren. Darum müssen Marketer nun schnell und gleichzeitig hochwertig personalisierte Inhalte liefern können. Das gelingt ihnen mithilfe des Whitepapers „Aktivieren Sie Ihren Content“ von Netcentric und dank der Adobe Experience Manager Assets, die darin als wirkungsvolles Instrument hervorgehoben werden.

Warum Automatisierung und Asset Management notwendig sind

Ein Unternehmen mit nur 45 Produkten braucht mindestens 45 Inhalte für die Content-Kreation; aber in der Regel werden variierende Content-Elemente erstellt, dazu Übersetzungen und unterschiedliche Formate, von Audio bis zum Visual. So kann es schnell zu Tausenden von Inhalten kommen, die verwaltet werden müssen. Umso mehr werden es, wenn es um große Unternehmen mit vielen Produkten geht.

Daher braucht es Lösungen zur Automatisierung. Netcentric liefert die Expertise für die Nutzung des Adobe Experience Managers, mit dem das Ziel, individuellen und marktreifen Content nicht in zwölf Tagen, sondern in der Hälfte der Zeit zu erstellen, umgesetzt werden soll. Mit einem System für das Digital Asset Management (DAM), das ohne lokale Bindung und in Echtzeit diversen Mitarbeitern Zugriff gewährt, ist ein erster Schritt getan. Und mit AEM haben Unternehmen zentralisiert Zugriff auf das Markenportal (Asset Repository) und maßgeschneiderte Asset-Lösungen. Dieses spezielle Format hat eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Asset-Oberfläche und User brauchen keine eigene Lizenz zur Nutzung.

Wie auch du mithilfe von AEM dein Content Management und vor allem die Content Velocity stark optimierst, erfährst du – nicht zuletzt anhand einer eindrücklichen Fallstudie – im Whitepaper von Netcentric.

