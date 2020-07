Whitepaper: 64 Digital Hacks für das B2B Marketing – Der ultimative Guide

© eMinded

Wenn du dein B2B Marketing auf das nächste Level heben möchtest, kannst du das über diverse Kanäle tun und dich verschiedenster Strategien bedienen. Bist du fit im Social Selling und wie granular sind deine Insights zur Customer Journey? Hast du bereits Buyer Personas erstellt oder vielleicht sogar die Integration eines Influencers für deine Marketing-Zwecke in Betracht gezogen? Egal, ob es um die Optimierung deines E-Mail Funnels und der Tracking-Praktik oder um die sinnvolle Einführung von Marketing Automation geht. Das Whitepaper „64 B2B Digital Hacks“ von eMinded liefert dir 64 Hands-On-Tipps für die optimale B2B-Online-Strategie – und damit den ultimativen Guide auch für fortgeschrittene Marketer.

Vom Golden-Circle-Modell bishin zu Tipps für deinen Social-Media-Auftritt: Im Whitepaper findest du, was du für dein B2B Marketing brauchst

Die Basis für ein erfolgreiches und effektives Online Marketing ist eine gut ausgearbeitete Positionierung. In dem Whitepaper von eMinded bekommst du wertvolle Tipps an die Hand, wie du die Stärken und Qualitäten deines Unternehmens oder Produkts gekonnt in Szene setzt und so nicht nur deine Zielgruppe erreichst, sondern dich auch noch von deinen Wettbewerbern absetzt. Sichere dir jetzt exklusives Expertenwissen zu Themen wie Online Positionierung, Account Based Marketing, Tracking und Usability. Aufbereitet mit ansprechenden Infografiken und 64 Insider-Tipps ist das Whitepaper „64 B2B Digital Hacks“ nahezu ein Garant für dein erfolgreiches B2B Marketing im Netz.

Du möchtest mit deinem Digital Marketing im B2B-Bereich durchstarten? Dann lade dir jetzt das Whitepaper herunter und sichere dir durch das facettenreiche Wissen absoluter Experten einen Vorteil gegenüber deinen Wettbewerbern.

