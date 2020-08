Whitepaper: Die drei Säulen einer erfolgreichen digitalen B2B-Transformation

Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Monaten stark verändert. Was B2B-Unternehmen jetzt von B2C Businesses lernen können, um auch künftig zu bestehen, liest du in dem Whitepaper von Ibexa. [Anzeige]

© Dylan Gillis - Unsplash

Die Coronapandemie zeigt, wie wichtig verlässliche digitale Strukturen in unserer heutigen Arbeitswelt sind. Dass so viele Menschen problemlos von zu Hause aus arbeiten konnten, bewahrte die Weltwirtschaft vor einem Zusammenbruch. Daher ist jetzt für Businesses der Zeitpunkt gekommen, digitale Hemmungen abzulegen und sich eine Scheibe bei der B2C-Kommunikation und deren Technologien abzuschneiden. Großhändler, Distributoren, Hersteller und Lieferanten müssen mutig und einfallsreich sein, um ihre eigenen Geschäftsmodelle aufzubrechen. Dabei hilft das Whitepaper „3 Säulen der digitalen Transformation“ von Ibexa. Hierin erklärt die Digital-Experience-Plattform für Unternehmen, wie Businesses sich an die neuen digitalen Strukturen am besten anpassen können und was sie dabei beachten müssen.

Die drei Säulen der digitalen Transformation: Das Whitepaper gibt Aufschluss – praxisnah und nachvollziehbar

In dem Whitepaper erklärt Ibexa mit praktischen Beispielen und mit ansprechender visueller Aufbereitung, was B2B-Unternehmen künftig beachten müssen, um am neuen digitalen Arbeitsmarkt bestehen zu können. Die drei Säulen sind dabei:

Säule 1: Kaufen und Verkaufen

Säule 2: Erlebnisse kreieren

Säule 3: Das Gebot von Innovationen

Zu allen drei Säulen bekommst du für dein Businesses im Whitepaper spannende Insights und Expertentipps, die deine digitale Transformation beflügeln. Darüber hinaus zeigt dir Ibexa in dem Whitepaper, wie du eine ansprechende Digital-Experience-Plattform erschaffst, die dein Unternehmen hervorstechen lässt.

Du möchtest in deinem Business die digitale Transformation aktiv vorantreiben, um am künftigen Arbeitsmarkt nicht abgehängt zu werden? Dann lade dir jetzt das Whitepaper herunter und sichere dir durch das facettenreiche Wissen absoluter Experten einen Vorteil gegenüber deinen Wettbewerbern.

