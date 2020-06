WhatsApp testet animierte Sticker

Bisher sind in WhatsApp nur statische Sticker zu finden. Dies könnte sich bald ändern. In einer Betaversion des Messengers wurden animierte Sticker entdeckt.

© Android Police

Emojis, GIFs, Sprachnachrichten: WhatsApp besteht schon seit langem nicht mehr hauptsächlich aus Textnachrichten. Nun könnten die bisher unbelebten Sticker in WhatsApp ein Update erfahren und bald auch animiert zur Verfügung stehen. Android Police beobachtete, wie das Feature in einer Betaversion des Messengers verfügbar war, beim Update aber direkt wieder verschwand. Dies lässt jedoch darauf schließen, dass die animierten Sticker sich derzeit in einer Testphase befinden und bald ausgerollt werden könnten.

In den Screen-Aufnahmen sind die animierten Sticker in WhatsApp zu sehen. Im Chat vollführen sie einmal ihren Bewegungsablauf und stoppen dann. Um die Animation erneut hervorzurufen, müssen User einmal hoch- oder herunterscrollen.

Deuten die animierten Sticker auf die Zusammenführung der Messenger hin?

Die animierten Sticker könnten ein weiteres Anzeichen sein, dass die baldige Zusammenführung der Messenger von Facebook, Instagram und WhatsApp bevorsteht. Schließlich müssen, um die Vereinigung möglich zu machen, alle Plattformen die gleichen Funktionalitäten vorweisen. Die animierten Sticker, die bereits in WhatsApp beobachtet wurden, sind auf jeden Fall genau so im Facebook Messenger zu finden. Wenn also bald animierte Sticker auf WhatsApp zu finden sind, ist zu vermuten, dass wir diese bald auch in Instagram Direct Messages nutzen können.

Was in sozialen Medien geschieht, beeinflusst die Kundenstimmung bezüglich Ihrer Produkte und Dienstleistungen und im Endeffekt auch Ihrer Marke. Erfahren Sie, was Sie tun können, um Gespräche über Ihre Marke in die richtige Richtung zu lenken.

Jetzt kostenlos herunterladen