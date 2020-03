WHO-Chatbot, Info-Website und Recherche-Feature: WhatsApp kämpft gegen Desinformationen zu COVID-19

WhatsApp ist mit über zwei Milliarden täglichen Usern einer der beliebtesten Messenger-Dienste unserer Zeit. Auch viele Desinformationen und Verschwörungstheorien breiten sich über die App aus. Während der momentan anhaltenden Coronapandemie kann eine Verbreitung derartiger Nachrichten erhebliche negative Auswirkungen auf das echte Leben der Nutzenden haben. Deswegen testet Facebook jetzt ein neues Feature, das es den Usern ermöglicht, Inhalte einfacher zu überprüfen. Tippt der Nutzende auf eine Nachricht, erscheint ein Fenster, in dem gefragt wird, ob diese Nachricht mit Google gegengecheckt werden soll. So können User einfacher kurze Hintergrundrecherchen anstellen und die erhaltenen Informationen verifizieren.

WhatsApp seems to have added a search icon next to Forwarded messages to directly search with the content of the forward on Google – fake messages that have been called out, usually show up on top. Decent move. pic.twitter.com/u0DFnaj2Bi

Dass bei WhatsApp mit Tools experimentiert wird, mit denen Nachrichten überprüft werden können, ist keine Neuigkeit. Bereits im vergangenen Jahr konnten ausgewählte User testweise Bilder mit einem ähnlichen Feature auf ihre Echtheit prüfen. Ein Facebook-Sprecher sagte gegenüber dem Online-Magazin Tech Crunch, dass diese Erweiterung für WhatsApp in naher Zukunft für alle User ausgerollt wird:

We are working on new features to help empower users to find out more information about the messages they receive that have been forwarded many times. This feature is currently in testing, and we look forward to rolling it out in the near future.