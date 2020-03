Wegen Corona: Facebook und Instagram verringern Videoqualität in Europa

Bereits vergangene Woche verkündeten große Streamingdienste wie Netflix, die Bit Rates bei Streams in Europa deutlich zu verringern. Jetzt folgt auch Facebook der Bitte von Thierry Breton, EU-Kommissar für den Binnenmarkt, und drosselt die Videoqualität auf Facebook und Instagram. Die anhaltende Verbreitung von COVID-19 im europäischen Raum führt zu einer erhöhten Belastung des Internets. Denn viele Arbeitnehmer arbeiten im Home Office und halten Besprechungen vermehrt per Video-Konferenz ab. Zusätzlich führt das Kontaktverbot in Deutschland oder die Ausgangssperre in anderen europäischen Ländern dazu, dass Menschen über das Internet mit ihren Familien und Freunden in Kontakt bleiben. Auch eine steigende Nutzung der sozialen Netzwerke ist annehmbar. Bei 288 Millionen täglich aktiven Usern in Europa könnte das in den kommenden Woche zu einer Überlastung des Netzes führen. Deswegen sagte ein Facebook-Sprecher gegenüber der New York Times:

To help alleviate any potential network congestion, we will temporarily reduce bit rates for videos on Facebook and Instagram in Europe. We are committed to working with our partners to manage any bandwidth constraints during this period of heavy demand, while also ensuring people are able to remain connected using Facebook apps and services during the COVID-19 pandemic.