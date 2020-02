Webinar: Welche Metriken du für Social Media getrost vergessen kannst

© NordWood Themes | Unsplash, CC0

Die sozialen Medien werden nicht nur vielfältiger, sondern auch die einzelnen Plattformen gestalten sich differenzierter. Um Rückschlüsse auf den Erfolg der eigenen Social-Media-Strategie ziehen zu können, müssen Entwicklungen anhand sinnvoll angesetzter Metriken nachvollzogen werden. Doch viele Social Media Manager fragen sich: Was sind eigentlich die relevantesten Metriken? Und welche kann ich außer Acht lassen? Genau das klärt das Live Webinar von Meltwater zum Thema Vanity Metrics am 19. Februar. Melde dich direkt kostenfrei an und sichere dir zusätzlich die Aufzeichnung!

Mit jahrzentelanger Expertise dein Social Media Reporting optimieren

Die Social-Experten von Meltwater bieten am 19. Februar ab 11 Uhr ein rund 30-minütiges Live Webinar mit dem Titel „Vanity Metrics – oder: Wie Sie Ihren Erfolg auf Social Media mit falschen Zahlen riskieren können“ an. Fundierte Insights und relevante Tipps gibt es dabei von Digital- und Social-Urgestein Gero Pflüger. Mit seiner Agentur »pflüger : kreativ ackern.« liefert Pflüger das Know-how, das er sich seit 1995 im Proto Social Web und dann in den verschiedensten sozialen Medien aufgebaut hat. Im Webinar gibt er sein Wissen an alle Teilnehmer, ob Beginner oder Fortgeschrittene, weiter.

Gero Pflüger, © Meltwater

Dabei geht es im Kern um strategische und operative Herangehensweisen für das Social Media Management. Ganz konkret wird jedoch auch thematisiert, welche KPIs wirklich wichtig und welche Metriken in was für Kontexten sogar völlig sinnlos sind.

Das kostenfreie Webinar zeichnet sich neben der spezifischen Expertise vor allem durch das anschließende Q&A aus, das individuelle Fragen der Teilnehmer in den Fokus rückt. Und das Beste für alle, die nicht live dabei sein können: Mit der Anmeldung erhältst du Zugriff auf eine Aufzeichnung des Webinars.

Wenn auch du dein Potential in diversen sozialen Medien ausschöpfen und dabei künftig auf ausgewählte und zielführende Metriken setzen möchtest, dann melde dich direkt für das Vanity Metrics Webinar an.

