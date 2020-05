Webinar: So klappt die Zusammenarbeit von Marketing- und Design-Teams

Wer guten Content produzieren will, braucht ein gutes Team. Doch was nützten die besten Designer und Marketer, wenn diese nicht effizient zusammenarbeiten? Im Webinar von CELUM zeigen dir Spezialisten, wie du Arbeitsprozesse nachhaltig optimieren kannst. [Anzeige]

© SFIO CRACHO | Adobe Stock

Für guten Content, der sich von der Masse abhebt, müssen Designer und Marketer Hand in Hand arbeiten. Aber wie schafft man effiziente Workflows, die nachhaltige Verbesserungen mit sich bringen? Am Donnerstag, den 14. Mai könntest du auf diese Frage nicht nur eine Antwort bekommen, sondern zusätzlich auch noch effektive und praxisnahe Tipps und Tricks für die Zusammenarbeit verschiedenster Bereiche. Denn dann findet ab 15 Uhr das Live-Webinar von CELUM zum Thema „Effiziente Zusammenarbeit für Marketing & Design-Teams: klare Workflows, besserer Content“ statt. Hier erfährst du von zwei Experten, wie du unkompliziert eine Infrastruktur für kreative Zusammenarbeit schaffen kannst, wie du dein Projektmanagement verbesserst und wie du alle Teams dazu bewegst, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um das Ziel „Qualitäts-Content“ zu erreichen.

Direkt zur Anmeldung

Alle Infos auf einen Blick

Wann: Donnerstag, 14.05.2020

Donnerstag, 14.05.2020 Uhrzeit: Ab 15 Uhr

Ab 15 Uhr Referenten:

Eugen Knippe (Teamleader Marketing- und Business Development-Team |CELUM)

Christoph Zaiko (Teamleader Solution Design und Partner Enablement|CELUM)

Diese thematischen Schwerpunkte erwarten dich in dem Webinar:

Harmonisierung von Aufgaben und Projekte zwischen Marketing- und Grafik-Team

Gemeinsame Sprache und Workflow für alle Designer und Marketer

Feedback-Kultur und Freigaben von Führungskräften

Kreative Prozesse, ohne nervenzehrenden E-Mail-Kontakt

Zentrale Content-Speicher und Zugriffsrechte (Sharing)

Die Experten

Eugen Knippel, © CELUM

Eugen Knippel

Eugen Knippel leitet die Marketing- und Business Development-Teams bei CELUM. Er liebt alles Digitale, reist gern und verbringt am liebsten Zeit mit seiner Familie.

Christoph Zaiko, © CELUM

Christoph Zaiko

Christoph hilft unseren Kunden, ihre CELUM-Lösung optimal zu nutzen, und ist ein vertrauenswürdiger Berater für unsere Partner, sowie für alle bestehenden und zukünftigen Kunden.

Jetzt anmelden und dabei sein