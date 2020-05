Webinar: Wie Sie einen Content-Engpass bewältigen

Kunden erwarten personalisierte Inhalte. Diese sollen ansprechen und erinnerungswürdig sein. Doch gerade wenn man die Summe der Kanäle betrachtet, über die Kunden mittlerweile erreicht werden können, scheint das Bereitstellen von hochqualitativem Content an der richtigen Stelle fast unmöglich. Das Webinar von ecx.io setzt genau hier an und liefert wertvolle Strategien zur Überwindung des Content-Engpasses. Besonders Verluste hinsichtlich der Performance und bei Marketingaktivitäten gilt es zu vermeiden.

Am 19. Mai von 10 Uhr bis 11 Uhr kannst du dabei sein und dir exklusive Tipps bei den Experten abholen.

ecx.io ist eine der erfolgreichsten Digital-Agenturen Europas. An diversen Standorten lösen über 440 Unternehmer, Kreative, Strategen, Denker und Geeks Herausforderungen rund um Digital Marketing und Commerce. Dabei sammelt ecx.io seit 2007 Erfahrungen im Umgang mit Sitecore.

Im Webinar erklären PreSales Consultant Christian Rademacher und Business Consultant Olga Kindeeva, wie gute und passende Inhalte für Kunden bereitgestellt werden können.

Start with the problem first and technology second. Creating real value for your customers is the true differentiator to ensure competitiveness.