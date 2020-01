Neues Jahr, neues Webinar! Am 28. Januar hast du die Chance, in einem exklusiven Webinar von OnlineMarketing.de und Searchmetrics alles Wichtige über SEO im bevorstehenden Jahr zu erfahren.

Dein Neujahresvorsatz: Endlich auf den neusten Stand beim Thema SEO kommen. Gar nicht so einfach, denn die Suche auf Google verändert sich stetig. OnlineMarketing.de und Searchmetrics helfen dir dabei, deinen Vorsatz zu verwirklichen. Am 28. Januar klären wir dich nicht nur über verbereitete SEO-Mythen auf, sondern zeigen dir, was Entity-based indexing, Mobile, Voice Search, Mobile Indexing und das B.E.R.T.-Update tatsächlich verändert haben. Und natürlich: Was du für dein SEO-Managment wirklich wissen musst.

Du lernst von Experten, worauf es 2020 wirklich ankommt

Während des Webinars hast du die Chance, mit echten Experten über SEO-Maßnahmen und -Mythen zu sprechen. Mit dabei: Paul Lahrmann, COO bei OnlineMarketing.de und Malte Landwehr von Searchmetrics. Malte Landwehr arbeitet als Vice President Product und ist verantwortlich für die Searchmetrics Suite. Er leitet die Bereiche Product Management und Product Marketing und präsentiert sein Knowhow regelmäßig in Fachartikeln oder auf Konferenzen. Malte Landwehr arbeitete zuvor unter anderem als Consultant und Projektmanager in der Strategieberatung und forschte im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zu Netzwerkanalyse und Social Media Analytics.

Beginne dein Jahr mit einem Wissensvorsprung und melde dich gleich zu unserem Webinar an. Mit deiner Teilnahme verwirklichst du nicht nur deinen Neujahresvorsatz, sondern sicherst dir auch einen Vorteil gegenüber deinen Wettbewerbern. Für ein erfolgreiches SEO-Jahr 2020!