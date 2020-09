Webinar: The Perfect Match – Finde den passenden Hoster

Am 29.09. richtet OnlineMarketing.de für IONOS das Webinar „The perfect match – wie wertvoll ist die Partnerschaft mit dem richtigen Hoster für den Erfolg meiner Agentur?“ aus. Sei dabei und erhalte Tipps für die Entscheidungsfindung von ausgewiesenen Experten. [Anzeige]

Welche Rolle spielt der Hoster bei der stetigen Optimierung des eigenen Agentur-Business? Themen wie zuverlässiges Web Hosting, Skalierbarkeit und Datensicherheit verdeutlichen, dass die Wahl des richtigen Hosters eine grundlegende Entscheidung voraussetzt. Was du bei der Wahl des Hosting Providers beachten musst und welchen Einfluss Expertise und Strukturen für die erfolgreiche Projektverwaltung sowie ein lebhaftes Partnernetzwerk auf diese Entscheidung haben, das behandelt das IONOS Webinar „The perfect match – wie wertvoll ist die Partnerschaft mit dem richtigen Hoster für den Erfolg meiner Agentur?“. Am 29. September richtet OnlineMarketing.de das kostenfreie Event zusammen mit IONOS, einem der führenden europäischen Hosting-Anbieter, aus.

Insights aus dem Nähkästchen: Praxisbeispiele und Anwendungstipps zum optimalen Web Hosting

Heiko Binder, © IONOS

Am 29. September bekommst du von 10 Uhr morgens 90 Minuten lang detailliertes Expertenwissen geboten, um dich bei der Wahl deines Hosting Providers richtig zu entscheiden. Denn im Webinar von IONOS werden Heiko Binder (Head of Agency Program) und Roman Okon (Senior Product Owner im Bereich Agency Business) vom IONOS-Partnerprogramm mehr als nur ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern.

Roman Okon, © IONOS

Die Speaker zeigen dir ganz konkret, was du bei der Wahl deines Hosting Providers beachten solltest. Unterstützt werden ihre Ausführungen durch direkte Einblicke und Erfahrungswerte von Christian Clas, einem Premium Partner im IONOS-Partnerprogramm und Co-Founder der Full-Service-Agentur reDim.

Mithilfe spannender Praxisbeispiele werden relevante Kriterien definiert, die dein Hoster erfüllen sollte. Ausführliche Tipps zur Anwendung werden im Webinar natürlich auch direkt mitgeliefert. Mit dem in den Vorträgen geteilten Know-how kannst du die Möglichkeiten der Hosting-Welt weit über deine IT-Infrastruktur hinaus entdecken; und all deine Fragen zu einem so wesentlichen Thema loswerden.

