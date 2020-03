Webinar: Content Recommendation & Analytics – So wird Content wirklich King

© Diego PH - Unsplash

Content is King. An dieser Formel orientieren sich Online Marketer schon lange. Doch mit mehr Kanälen und immer neuen relevanten Formaten werden auch die Anforderungen an die Erstellung von erfolgreichen Inhalten verschärft. Content Analytics unterstützen dich bei der Bewertung deiner Inhalte, während Content-Recommendation-Praktiken dir Vorteile bei der Personalisierung dieses Contents liefern. Das kostenfreie Webinar von Episerver – der Digital Experience Platform, die sich auf kundenzentrierte Lösungen für ihre Partner spezialisiert – hilft dir dabei, genau den Content bereitzustellen, der dich nachhaltig von deinen Mitbewerbern abhebt. Sei dabei und melde dich an.

Direkt zur Webinar-Anmeldung

Mit internationalem Know-how zur Content-Expertise

Am 24. März startet Episerver ab 10 Uhr das rund 60-minütige Webinar rund um die Themen Content-Erstellung, Content Recommendation und Analytics. Als Speakerin stellt Katrin Menzel, Director Marketing Continental Europe & New Markets bei Episerver, diese Kernthemen vor.

Katrin Menzel, © Episerver

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in IT-Unternehmen ist Katrin Menzel eine Expertin im B2B Marketing und kennt sich insbesondere bei der Lead-Generierung, der Prozess- und Leistungsoptimierung sowie der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb bestens aus.

Ihr Know-how teilt sie mit allen Webinar-Teilnehmern, damit diese besser Content erstellen und distribuieren können, der für die eigenen Zielgruppen relevant und vor allem sichtbar wird. Die Kernthemen dieses umfangreichen Webinars umfassen Insights dazu:

wie du Personas erstellst

wie dir Simon Sineks Golden Circle dabei helfen kann, die richtige Geschichte für dein Unternehmen zu finden

wie dich Content Analytics bei der Bewertung deines Contents unterstützt

warum Content Recommendation die Antwort auf die Frage ist, wie man Inhalte im Web wirklich für Individuen personalisiert

Melde dich jetzt direkt zum kostenfreien Webinar an und erstelle Inhalte, die zum Leuchtturm in der Content-Flut werden können.

