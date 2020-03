Webinar: Dein Content Marketing Boost für LinkedIn

© LinkedIn

LinkedIn ist viel mehr als nur ein Business-Netzwerk zur Jobsuche oder eines, um Kontakte herzustellen. Die Plattform von Microsoft wächst stetig, hat über 600 Millionen User und fungiert längst auch als ein soziales Netzwerk, in dem oft branchenspezifisch relevanter Content geteilt wird. Daher eignet sich LinkedIn für das Branding und Content Marketing – auch international. Damit du für deine Präsenz auf der Plattform die richtige Content-Strategie anwenden kannst, bringt dich Meltwater in einem facettenreichen und kostenfreien Live Webinar am 25. März 2020 auf den neuesten Stand. Melde dich direkt an und sichere dir zusätzlich die Aufzeichnung!

Worauf es beim Content Marketing auf LinkedIn ankommt: Insights und Q&A im Webinar

Die Social-Media-Experten des SaaS-Unternehmens Meltwater bieten im Webinar „Content-Marketing Boost auf LinkedIn – Was und wie es wirklich funktioniert“ 30 Minuten lang Insights zu genau der Strategie, mit der du über LinkedIn nachhaltig Erfolg haben kannst. Die Marketing Managerin Britta Behrens verantwortet beim renommierten Analytics-Unternehmen Piwik PRO die Marketing- und Content-Strategie im deutschsprachigen Markt.

Als Expertin auch für Social Selling gibt sie am 25. März ab 11 Uhr ihr Wissen und konkrete Tipps an Interessierte weiter. Sowohl an Beginner als auch an Fortgeschrittene.

Alle Teilnehmer des kostenfreien Webinars erwarten dabei mehrere Vorteile: Zum einen erhalten sie gebündelte Expertise zu einem so wichtigen Kanal wie LinkedIn, zum anderen ist im Webinar Raum für eine ausgiebige Fragerunde vorgesehen. So werden diverse wertvolle Ansätze für das Content Marketing auf LinkedIn geteilt. Und für alle, die zu genau diesem Zeitpunkt keine Zeit für das Live Webinar haben, gibt es im Nachgang eine Aufzeichnung.

Wenn auch du dein Potential bei LinkedIn ausschöpfen oder einfach mehr fundiertes Wissen für deine Strategie auf der Plattform sammeln möchtest, melde dich direkt an.

