Webinar: In 7 Schritten zur professionellen Online-Präsenz

Wer mit seinem Unternehmen online erfolgreich sein und bleiben möchte, kann sich dabei nicht allein auf eine starke Website verlassen. Ob Social Media wie Instagram und LinkedIn, Empfehlungsportale oder die einflussreichen Plattformen Googles: Für eine optimale Online-Präsenz braucht es heute einen holistischen Ansatz mit klarer Strategie. Welche Aspekte dabei eine besonders wichtige Rolle spielen und welche Einflüsse zu berücksichtigen sind, erklären die Experten von IONOS im kostenlosen Webinar am 14. Juli 2020 ab 10 Uhr.

Hands-on-Tipps für Startups und Kleinunternehmer

Insbesondere Unternehmen, die keine riesige Abteilung für die Koordination der Digitalpräsenz aufweisen, erhalten im IONOS Webinar „7 Schritte zur professionellen Online-Präsenz“ wertvolle und facettenreiche Einblicke in eine zielgerichtete Strategie zur Markenpositionierung in unterschiedlichen digitalen Umfeldern. Denn jede Plattform und jedes Format bieten diverse Potentiale für Unternehmen und Marken, die über die der Reichweite und den Einfluss der eigenen Website hinausgehen; doch jedes Medium will auch im Hinblick auf eine Positionierung dort individuell behandelt werden.

Deshalb bietet IONOS im Webinar praxisnahe Tipps und Tricks, die du sofort umsetzen kannst und die als Basis für einen erfolgreichen Online-Auftritt dienen. Patrick Schaudel und Matthias Schaufler führen durch das Webinar.

Patrick Schaudel

Patrick Schaudel verfügt über langjährige Erfahrung in der IT- und Softwarebranche und ist ein ausgewiesener Experte für E-Business und Online Marketing. Als Product-Unit-Leiter verantwortet er bei IONOS das Online-Applikations-Portfolio für den digitalen Erfolg kleiner und mittelständischer Unternehmen.

Matthias Schaufler

Matthias Schaufler ist Head of Product Management Sitebuilder, Marketing und E-Commerce bei IONOS. In dieser Funktion steuert er das internationale Produktmanagement für Tools und Lösungen, die kleinen und mittelständischen Unternehmen den Aufbau einer Online-Präsenz erleichtern.

Die Expertise dieser Fachkräfte sowie die Best-Practice-Beispiele aus dem reichhaltigen Fundus der Marke IONOS bieten eine optimale Grundlage für ein zielführendes Event, das dich näher an deine bestmögliche Online-Präsenz heranführt.

Melde dich jetzt zum Webinar „7 Schritte zur professionellen Online-Präsenz“ an!

