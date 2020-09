Wahlkampf in der Gaming-Welt: Joe Biden startet Kampagne in Animal Crossing

Unternehmen und Marken müssen immer neue Wege finden, potentielle Kunden auf sich aufmerksam zu machen und bestehende Kunden zu halten. Im Präsidentschaftswahlkampf sieht das nicht anders aus. Doch in diesem Jahr war und ist alles anders. Denn die sonst üblichen Wahlkampfveranstaltungen konnten aufgrund der Coronapandemie nicht wie gewohnt stattfinden. Ein Grund also für die Präsidentschaftskandidaten kreativ zu werden. Joe Biden nimmt sich dabei ein Vorbild an zum Beispiel Rapper Travis Scott und einigen Modelabels und verlagert seinen Wahlkampf nicht nur in die Online-Welt, sondern vor allem in die Welt der (Video) Games.

Seit gestern können Fans des Spiels Animal Crossing: New Horizons den Garten ihres Avatars mit Plakaten schmücken, die ihre Unterstützung für den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden zeigen. Die Player können sich vier verschiedene Designs via QR Code herunterladen. Mit dem im Spiel verfügbaren Merch erhofft die Kampagne um Biden/Harris sich, die über elf Millionen Fans des Spiels für sich zu gewinnen.

This is just the start of how we plan to engage players ahead of November as we’re already looking forward to rolling out more digital swag, voter education tools, and organizing efforts on Animal Crossing and other platforms,