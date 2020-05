© United Nations COVID-19 Response - Unsplash

Ein virales Video über das Coronavirus stellt die Fake-News-Mechanismen der großen Plattformen derzeit auf die Probe. Das Video besteht aus einer Zusammenstellung verschiedener Verschwörungstheorien über die Coronapandemie und Facebook, YouTube, Twitter und Co. haben Schwierigkeiten, den Inhalt von ihren Plattformen zu löschen.

Die Inhalte des Videos stimmen nicht mit den Richtlinien der Plattformen überein

Wie Cnetberichtet, besteht das 26-minütige Video aus einer Reihe von Clips aus der Dokumentation „Plandemic“, die bald veröffentlicht werden soll. Dort werden verschiedene Verschwörungstheorien behandelt mit dem Ziel „[to] expose the scientific and political elite who run the scam that is our global health system.“ Zum Beispiel wird in dem Video die Aussage getroffen, dass Gesichtsmasken krank machen können. Die Empfehlung, keine zu tragen, könnte sich schädlich auf andere auswirken, daher nahm Facebook diese Aussage zum Anlass, das Video zu löschen. Auch YouTube geht gegen das Video vor. Doch trotz der Bemühungen, das Video zu löschen, waren entsprechende Inhalte am Donnerstagnachmittag immer noch auf der Videoplattform zu finden.

Auch Twitter gab an, die Hashtags #PlagueOfCorruption und #Plandemicmovie aus der Suche und den Trends entfernt zu haben. Jedoch wurde ein von Judy Mikovits, der Expertin in dem Film, getweetetes Video zu dem Thema nicht gelöscht. In dem Video ruft sie dazu auf, den Lockdown zu beenden und aufzuhören, Gesichtsmasken zu tragen. Laut Twitter verstoße dieser Inhalt nicht gegen die Bestimmungen der Plattform, lediglich der Link zu dem Clip wurde als unsicher markiert. So sollte seine Ausbreitung eingeschränkt werden.

Trotz Bemühungen taucht das Video immer wieder auf

Facebook und Co. hatten in letzter Zeit verstärkt Anstrengungen unternommen, um Desinformationen von ihren Plattformen fernzuhalten. Stattdessen soll proaktiv auf vertrauenswürdige Quellen verwiesen werden. Dennoch lässt sich die Verbreitung des Videos derzeit nicht stoppen. Sowohl auf Facebook als auch auf Twitter wird es immer wieder hochgeladen und zeigt so, dass die Mechanismen bei weitem noch nicht ausgereift sind. User finden immer neue Wege, das Video hochzuladen, zum Beispiel unter einem anderen Titel. Andere Hashtags werden etabliert und schnell lassen sich auf allen Plattformen mindestens Ausschnitte des Videos finden, die in einem kurzem Zeitraum Millionen von Views generieren.

Mikki Willis, der Produzent der Dokumentation, gab in einer E-Mail an, nicht gegen das Löschen des Videos vorgehen zu wollen. Stattdessen würde er an einer Möglichkeit arbeiten, das Video an den Gatekeepern vorbeizuschummeln. Solange also Menschen entschlossen sind, das Video zu verbreiten, haben Moderatoren und AI derzeit nur wenig Möglichkeiten, dies einzuschränken.