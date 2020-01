Versteckte Likes: So begründet Instagram den Test

freestocks.org - Unsplash

Vishal Shah, Vice Presidtent of Product bei Instagram, verkündete diese Woche in einem Interview erste Ergebnisse zu den Tests mit versteckten Likes. Seitdem der Social-Media-Riese vergangenem April bekannt gab, die Likes unter den Posts für einige Nutzer zu entfernen, herrscht Verunsicherung in der Community. Viele Fragen sich, was Instagram mit diesen Tests bezweckt. Führt eine Abschaffung der Likes zu mehr oder zu weniger Content? Und wie messen Influencer und Kooperationspartner in Zukunft den Erfolg eines Posts? Zu all diesen Fragen blieb Instagram den Nutzern eine Antwort schuldig – bis jetzt.

Feedback der Instagram Teams: Likes erzeugen zu hohen Druck

Vishal Shah gab in dem Interview das Feedback der Instagram-Mitarbeiter weiter, die sich hauptsächlich mit der Abschaffung der Likes beschäftigen.

This one came from the team that works on interactions and feed, so this team is incentivized to try to drive more likes [and] more comments, but in all of their user research, they heard so loud and clear that people felt like the public like count was a very high area of pressure for them when they produce content on Instagram […] the act of expression itself is what we cared about, not the validation, or perceived validation, that a public like count gets people,

sagte Shah in dem Podcast The Social Media Geekout. Weiter erklärte er, dass die Testphase so lange dauere, da die Abschaffung der Likes eine der größten Veränderungen auf der Plattform sei. Man brauche einfach noch mehr Zeit, um die daraus folgenden Konsequenzen zu ermitteln. Eine Studie von HypeAuditor ist da besonders aufschlussreich: Das Engagement ist in den Ländern, in denen der Like-Test bereits durchgeführt wurde, deutlich zurückgegangenen. Shah sagte hierzu:

We knew going into this that we would likely have to trade-off some amount of engagement to do this work, and we are very comfortable doing that if in the end it makes people more comfortable expressing themselves and sharing on Instagram.

Die Ergebnisse der Studie in den Ländern, die am Like-Test teilnehmen ©HypeAuditor

Möchte Instagram mit dem Test die Nutzer dazu animieren, mehr zu posten?

Kritiker fragen sich, ob das Wohlbefinden der Nutzer wirklich der einzige Grund für die Abschaffung der Likes ist. Dem Nachrichtensender CNBC zufolge berichteten drei ehemalige Instagram-Mitarbeiter, dass durch das Verstecken der Likes die Zahl der geposteten Inhalte angehoben werden soll. Durch die fehlenden Likes würden Nutzer mehr posten und mehr Zeit auf der Plattform verbringen.

Shah sagte in dem Interview, dass die Zukunft der Likes auf Instagram noch unsicher sei. Es wäre noch unklar, ob der Test weltweit ausgerollt werde. Ob mit oder ohne Likes: Der Instagram Community steht ein aufregendes Jahr bevor. Die ersten Änderungen wie der Start des Direct Messenger für Desktop sind bereits gemacht. Ruhig wird es 2020 um die Social-Media-Plattform sicher nicht.