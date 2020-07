Der Juli schien es nicht gut mit Twitter zu meinen. Zuerst sah sich das Unternehmen von einem in der Größe noch nie dagewesenem Hack bedroht. Heute endet zudem der Boykott der Plattform, zu dem aufgerufen wurde, weil Twitter es 48 Stunden lang versäumte, antisemitische Tweets zu entfernen. Den Umgang mit Hate Speech regelt jede Social-Plattform nach eigenem Ermessen und Twitter möchte hierbei ab sofort strikter werden. Deswegen ändert der Kurznachrichtendienst seine Richtlinien und verbietet nun auch Links zu Seiten, die Gewalt oder Hass promoten.

Bisher war zwar ebensolcher Content in Tweets auf der Plattform verboten und wurde gelöscht, verlinkter Content wurde dabei allerdings außen vor gelassen. So konnten User Twitters Richtlinien umgehen, indem sie auf andere Seiten verlinkten und in ihren Tweets keine expliziten Aussagen trafen.

As we continue to address harmful content, we’ve updated our link policy:



1️⃣ Hateful conduct and violence are now link content categories that we may block

2️⃣ Accounts dedicated to sharing these types of links may be suspended



The full policy: https://t.co/G99F3M779b