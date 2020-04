Twitter erlaubt teilweise Werbung zu COVID-19

Vor gut einem Monat verkündete Twitter, alle Ads zu verbannen, die die Wörter „Coronavirus“ oder „COVID-19″ beinhalten. Jetzt gibt der Kurznachrichtendienst bekannt, das Verbot für einige Advertiser lockern zu wollen. Auf dem offiziellen Twitter-Blog heißt es:

In response to the shifting advertising landscape, and in order to support helpful causes during this time, we’re now allowing managed clients and partners to advertise content containing implicit or explicit reference to COVID-19 in certain use cases, with restrictions.