Twitter versieht diverse Tweets mit Fact Check Label

Der Kurznachrichtendienst Twitter konzentriert sich derzeit auf das Entfernen von Tweets, die Verschwörungstheorien zur Entstehung des Coronavirus beinhalten. Dabei geht das Unternehmen sehr rigoros vor. Unter fast jedem Post, der die Worte „5G“ und „Coronavirus“ enthält, ist Twitters Fact Check Label zu sehen, das zu vertrauenswürdigen Quellen zu der Thematik führt.

Sicher ist sicher

Im Januar kündigte Twitter an, Desinformationen über das Coronavirus zu entfernen. Im März wurde eine Liste mit den Inhalten veröffentlicht, die als irreführend gelten, und somit entfernt werden sollen. Ab April sperrte das Unternehmen Ads, die sich auf das Coronavirus, und beispielsweise Heilungsversprechen, bezogen. Nun scheint es, als würde die Social-Plattform es etwas zu gut mit der Aufklärung der User meinen. Wie Engadget berichtet, erscheint das Fact Check Label auch unter Posts, die keine Verschwörungstheorien verbreiten, sondern lediglich die Worte „5G“ und „Coronavirus“ beinhalten.

Hmmm today I will get the facts about 5G Corona pic.twitter.com/GgFuH1J18E — Mistress Womble (@bee_of_the_bird) June 7, 2020

Dies lässt darauf schließen, dass Twitter mit der korrekten Entfernung von Tweets, die Verschwörungstheorien verbreiten, nicht hinterherkommt und als Vorsichtsmaßnahme alles markiert, was mit der Thematik zu tun haben könnte. Twitter selbst gibt an, beim Entfernen die Inhalte zu priorisieren, die einen Call to Action enthalten und somit eine Gefahr für User darstellen könnten. Während diese so schnell wie möglich entfernt werden sollen, verbleiben die anderen, mit dem Label versehen, auf der Plattform.

