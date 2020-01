Twitter testet: Jetzt dürfen nur noch bestimmte Nutzergruppen auf Tweets reagieren

Mit einem neuen Feature möchte Twitter es Usern ermöglichen, selbst zu entscheiden, wer auf ihre Tweets antworten kann. Die Troll-Kultur ist auf Twitter stark verwurzelt, dem Kurznachrichtendienst aber oft ein Dorn im Auge.

In Anstrengungen, die Diskussionskultur auf der Plattform zu verbessern, hatte Twitter zuletzt eine neue Funktion vorgestellt, mithilfe derer Nutzer Antworten auf ihre Tweets verbergen konnten. Diese Möglichkeit zur Moderation sollte genutzt werden, um zum Beispiel hasserfüllte, aber noch nicht gesperrte, oder unsinnige Kommentare zu verbergen. In die Kritik geriet das Feature, da es nicht dem Motto von Twitter zu entsprechen scheint:

Doch da die Tweets nicht endgültig gelöscht wurden, sondern lediglich ausgeblendet und jederzeit für User zugänglich waren, spricht das Hide Tweets Feature nicht direkt gegen Twitters Versprechen der Meinungsfreiheit. Anders könnte es mit dem jetzt auf der Consumer Electrics Show (CES) vorgestellten neuen Limited Replies Feature aussehen.

Suzanne Xie, Director of Product Management bei Twitter, stellte in ihrem Vortrag die Veränderungen vor, die auf der Plattform in diesem Jahr zu erwarten sind. Mit dabei: Ein starker Eingriff in das freie Verhalten der Nutzer des Kurznachrichtendienstes. Schließlich konnten diese bisher auf jeden Tweet reagieren. Mit dem Roll-out des neuen Twitter Features würde damit Schluss sein.

So würden alle Nutzer vor der Veröffentlichung eines Tweets vor die Wahl gestellt werden, wer die Möglichkeit haben soll, auf den Tweet zu reagieren.

Grundsätzlich möchte Twitter damit ein sichereres Umfeld schaffen und zum Beispiel Cyberbullying eindämmen. Durch die Group- oder Panel-Funktion würden nur willkommene Gäste kommentieren können. Die Statement-Funktion könnte außerdem Nutzer, die Angst vor negativem Feedback haben, dazu ermutigen aktiver zu werden.

Zusätzlich könnten neue Formate entstehen, die vorher durch den ganzen „Umgebungslärm“ von anderen Twitter-Nutzern meist verdorben wurden, wie beispielsweise Live-Interviews. Wenn bei diesen nebenbei immer wieder irrelevante Kommentare abgegeben werden, stört das beim Verfolgen der Konversation, ähnlich wie es dauernde Zwischenrufe bei einem normalen Interview täten. Dadurch, dass in einer Gruppe oder einem Panel nur befugte Nutzer kommentieren können, bekäme die Diskussion einen stärkeren Live-Chat-Charakter – eine Möglichkeit, die Twitter bereits mit der App twttr austestet.

This feature is great for people who face harassment, but it’s going to allow people to speak authoritatively without any pushback whatsoever.



The word of the tweet that gets the most RTs will become the uncritical truth.



The unintended consequences of this will be enormous.