Mit einer neuen Funktion möchte Twitter benutzerfreundlicher und übersichtlicher werden. Deswegen werden für einige iOS-Nutzer mit einem Kommentar versehene Retweets nun gesammelt an einem Ort angezeigt. Bald soll das Feature für alle iOS User gelauncht sein.

Die Retweets sollen nun in zwei Kategorien gegliedert werden: Retweets ohne Kommentar und Retweets mit Kommentar. Im Video von Twitter ist zu sehen, wie in der mobilen iOS-Version beim Klick auf die Anzahl der Retweets die zwei Spalten angezeigt werden. Bis jetzt konnten die Quote Tweets nur mit Hilfe eines Workarounds angeguckt werden. Dafür kopieren User die URL des Tweets in die Suchfunktion von Twitter. Android-Nutzer müssen wohl auch bis auf Weiteres noch auf diese Funktion zurückgreifen.

Don’t miss the Tweets about your Tweet.



Now on iOS, you can see Retweets with comments all in one place. pic.twitter.com/oanjZfzC6y