Twitter arbeitet an Quotes – als Abgrenzung zu Retweets

© Con Karampelas - Unsplash

Erst im Mai hatte Twitter angefangen, Retweets in einer neuen Übersicht darzustellen. In dieser wurden Retweets in „Retweets with comments“ und „Retweets without comments“ unterteilt. Um die Aufteilung zu sehen, müssen User auf die Anzahl der Retweets klicken. Dort werden diese in zwei Spalten angezeigt. Nun soll der Extra-Schritt anscheinend gestrichen werden und stattdessen neben der Anzahl der Likes auch die Anzahl der Retweets und der Quotes gezeigt werden. Quotes sind dabei das gleiche wie „Retweets with comments“.

Twitter is working on a separate Quote Tweets count display,



making it easier to see the ratio pic.twitter.com/2jAStADNBZ — Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 28, 2020

Reverse Engineerin Jane Manchun Wong entdeckte das neue Feature und teilte es auf Twitter. Unter ihrem Tweet sind Retweets, Likes und Quotes nebeneinander zu sehen. Durch die Aufteilung lässt sich schneller erkennen, wie gut ein Tweet ankommt. Um dies zu analysieren, werden oft Likes mit der Anzahl der Retweets in ein Verhältnis gesetzt. Doch Retweets und Quotes sagen oft unterschiedliche Dinge aus. So zeigen viele Quotes und wenig Likes meistens auf, dass ein Tweet auf viel Gegenwehr stößt. Ein Tweet, der oft retweetet und geliked wird, scheint hingegen Zustimmung zu finden.

Yes, but depending on context it can be considered disrespectful. It's often used to comment on a tweet you disagree with since it doesn't count as engaging with the tweet itself. — Andrew (@theorigandrewia) July 28, 2020

Mit der neuen Übersicht wäre das Verhältnis zwischen Retweets, Quotes und Likes auf einen Blick zu erkennen. Das Layout der Plattform würde dadurch kaum beeinträchtigt.