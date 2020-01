Bereits seit Juli 2018 experimentiert der Kurznachrichtendienst Twitter mit einem neuen Werbe-Tool. Nun verkündet das Unternehmen auf seinem offiziellen Blog, dass das Promoted Trend Spotlight Tool weltweit auf der Plattform eingeführt wurde. Zuvor konnten nur Unternehmen aus den USA, Großbritannien und Japan darauf zugreifen.

#NEW – Promoted Trend Spotlight: Put your brand at the centre of conversation where the power of video meets the premium real estate of the Explore tab. #SocialMedia pic.twitter.com/IQkk6jpVKR

Promoted Trend Spotlight ist eine Erweiterung von Twitters bisherigem Werbe-Tool Promoted Trends. Ein wesentlicher Vorteil: Unternehmen können im Explore Tab ganz oben mit kurzen Videos, GIFs und Bildern erscheinen. Auf dem offiziellen Twitter-Blog heißt es:

As a complement to Twitter’s Promoted Trend takeover product, Promoted Trend Spotlight supports 6-second videos and GIFs, as well as static images. Creative displays on mobile and desktop, with the ad running edge-to-edge on mobile. Your ad will appear at the top of the Explore tab for the first two visits per person, per day.